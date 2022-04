Motociclista morre em acidente, em Miguel Pereira

Um motociclista morreu em um acidente de trânsito ocorrido na noite de sexta-feira, na Rodovia Ary Schiavo, no distrito de Governador Portela, em Miguel Pereira.

A colisão envolveu a moto que ele conduzia e um carro. A vítima sofreu ferimentos graves e morreu no local do acidente. O condutor do carro ficou gravemente ferido. Ele foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o Hospital Municipal Luiz Gonzaga.

Segundo informações dos agentes, a rodovia ficou interditada durante o atendimento a vítima. A Guarda Municipal esteve no local e orientou o trânsito. Após a perícia da Polícia Civil, o corpo do motociclista foi removido e encaminhado ao IML de Três Poços, em Volta Redonda (RJ).