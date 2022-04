Prefeitura de Volta Redonda entrega revitalização da UBSF Água Limpa 1

Unidade da Atenção Primária em Saúde é a décima a passar por reforma desde o ano passado no município

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), entregou a revitalização da Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) José Ribeiro de Souza Junior – Água Limpa 1, na tarde desta sexta-feira, 08. Quase 15 mil pessoas estão cadastradas para atendimento no local, instalado em um imóvel de dois andares, na Avenida Felipe dos Santos, nº 545, que recebeu diversas melhorias.

A revitalização incluiu pintura externa e interna; recuperação de mobiliários, por meio do programa “Recuperando a Casa”; manutenção das janelas; e troca de assento sanitário e ducha higiênica. Também foram feitos reparos nas instalações elétricas. Na parte visual, foram instaladas placas e totem de identificação. E ainda foi feita poda nas árvores para evitar que as folhas entupissem as calhas de escoamento de água.

De acordo com a gerente da UBSF Água Limpa 1, a enfermeira Juliana de Almeida Barbosa, as intervenções vão garantir mais conforto para usuários e funcionários da unidade. “É uma estrutura grande, mas necessária já que o Água Limpa é um bairro populoso”, falou.

O imóvel, de dois andares, conta com três consultórios médicos; um de atendimento ginecológico com banheiro; sala de vacina; farmácia; sala de curativos; consultório odontológico; e quatro banheiros no primeiro piso. No segundo andar ficam cozinha, lavanderia, esterilização, e salas da gerência, da administração, de educação e saúde, além de mais dois banheiros.

A estrutura abriga uma equipe de funcionários que conta com sete Agentes Comunitários de Saúde (ACSs); duas enfermeiras; médica ginecologista; médica generalista; três técnicas de enfermagem; um dentista; um auxiliar de dentista; três recepcionistas; um administrativo; e um auxiliar de serviços gerais.

A secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha, participou da cerimônia de entrega que reuniu representantes da secretaria, como a coordenadora da Atenção Primária da SMS, Albanea Trevisan, e a coordenadora do Distrito II, Sueli Salume; funcionários e usuários da unidade. Além do vereador Fábio Buchecha e o presidente da Associação da Associação de Moradores do Água Limpa, Neandro Chaves.

“O trabalho da Atenção Primária é fundamental na prevenção à saúde e, mais importante, é a ligação entre a comunidade e o restante da rede de assistência”, reafirmou a secretária de Saúde. Esta é a décima unidade básica que entregamos desde outubro do ano passado e é sempre com muita satisfação que cumprimento os profissionais que nelas atuam.

“A equipe da Atenção Básica foi e segue extremamente dedicada nestes tempos de pandemia da Covid-19. Trabalhando diariamente na vacinação e na testagem. E, agora, se dedicando também à campanha de imunização contra a gripe”, lembrou Conceição.

Prefeitura reformou dez unidades desde 2021

A Secretaria Municipal de Saúde já entregou a revitalização de dez unidades da Atenção Primária: UBSs dos bairros Caieiras, Jardim Paraíba e Rústico; e UBSFs dos bairros Água Limpa, Belmonte, Coqueiros, Siderlândia, Vila Americana, Vila Rica/Três Poços e Verde Vale. A reforma e ampliação da UBSF do bairro Santa Cruz está em andamento e ainda há previsão de construção de uma nova UBSF no Jardim Cidade do Aço.

Fotos Geraldo Henrique/Secom/PMVR