Policiais rodoviários federais (PRF) abordaram neste sábado por volta das 12 horas, um veículo Hyundai/HB20 (Barra Mansa), no km 287, da Rodovia Presidente Dutra, no posto da PRF, no distrito de Floriano, Barra Mansa. Durante abordagem, os agentes constataram que um adolescente, de 16 anos, conduzia o veículo. O proprietário do veículo, de 44 anos, pai do menor, estava no banco do carona. Ele confessou que entregou o comando para o filho, por ele já ter experiência em dirigir.

Foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência em desfavor do pai do adolescente por entregar a direção do veículo ao filho, menor de idade. O proprietário do veículo vai comparecer ao Jecrim quando foi intimado. Ele foi liberado

Foram aplicadas multas de trânsito por conduzir veículo sem possuir CNH (Carteira Nacional de Habilitação), entregar direção a pessoa não habilitada e veículo com licenciamento vencido, no valor total de R$ 2.054,29. O veículo foi removido para o pátio contratado pela PRF por estar com licenciamento vencido.