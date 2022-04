A Polícia Civil prendeu em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, um homem de 30 anos suspeito de envolvimento em uma extorsão feita ao então prefeito de Porto Real Ailton Marques. A prisão foi na sexta-feira (8) e o caso ocorreu em 2019. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva.

Ele também é apontado como um dos chefes de uma milícia que atua na Baixada e comandava um esquema de agiotagem. O homem foi encaminhado ao sistema prisional e vai responder por extorsão. Na época, um grupo cobrou uma dívida de R$ 2 milhões — dinheiro que teria sido pago para a campanha eleitoral de Jorge Serfiotis, antigo prefeito da Porto Real, que morreu em julho de 2017 e foi sucedido por Ailton, que era o vice-prefeito na época.

No dia 2 de maio de 2019, dois homens, acompanhados de um policial civil e um policial militar armados, chegaram de helicóptero à sede da prefeitura de Porto Real exigindo uma reunião com o prefeito. Na época, a PM foi acionada e os quatro foram levados para a delegacia, foram ouvidos e liberados. Adriano Serfiotis, filho do ex-prefeito Jorge Serfiotis, foi preso pouco mais de um mês depois por suspeita de estar envolvido no crime de extorsão e chantagem. Ele foi encontrado em um haras.

Adriano e outros três envolvidos tiveram a prisão decretada pela Justiça após denúncias feitas ao Ministério Público. Em março de 2020, um homem, de 31 anos, foi preso em Duque de Caxias suspeito de envolvimento na extorsão feita ao prefeito. O quarto participante do crime continua foragido.