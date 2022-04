Objetivo foi de aumentar as vendas locais, mas moradores também comemoraram por poder aproveitar o domingo de uma forma diferente

A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, em parceria com a Associação de Moradores da Colônia, realizou neste domingo, dia 10, a primeira edição de 2022 da Feira do Empreendedor. Com o tema Páscoa, o evento teve o objetivo de fomentar as vendas. A ação aconteceu na praça do ponto final do bairro, das 9h às 17h.

A área do evento se transformou para receber em torno de 30 empreendedores, todos do próprio bairro. No espaço foi possível conhecer artigos de papelaria personalizados, tapeçaria, e moda feminina, além de conferir as suculentas – plantas usadas na decoração interna e externa de ambientes. A economia criativa marcou presença no evento com artigos de bijuterias, decoração e enfeites pascais. Não faltaram os donuts e outros doces; delícias de darem água na boca.

A área externa da Feira do Empreendedor foi dividida entre a Praça de Alimentação, com chopp artesanal, food trucks, verduras e folhosas tradicionais e orgânicas; recreação, com pintura no rosto e brinquedos infláveis gratuitos para a alegria da garotada.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico, Bruno Paciello, graças à retomada de eventos na cidade, os moradores puderam aproveitar o momento. “A feira teve o objetivo de aumentar o giro no comércio local, principalmente os produtos relacionados à época festiva da próxima semana, que é a Páscoa”.

O aposentado Ricardo José da Silva, prestigiou o evento no bairro e falou sobre a organização. “Ano passado eu ouvi dizer que ficou bem legal, então não pude perder a oportunidade de vir esse ano. Tem cada artesanato mais bonito do que o outro´. É bem legal poder aproveitar o domingo de uma forma diferente”, disse Ricardo.