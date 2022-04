Homem sofre tentativa de homicídio, em Volta Redonda

Um homem, de 45 anos, levou quatro – e não oito – tiros e escapou de ser assassinado na manhã deste domingo, dia 10, em Volta Redonda. No Hospital São João Batista, para onde foi levado pelo Corpo de Bombeiros, ele contou aos policiais que foi baleado no bairro Três Poços, onde reside, e se atirou no Rio Paraíba do Sul para escapar dos criminosos que atentaram contra sua vida.

A vítima levou dois tiros na mão e dois no antebraço. De acordo com o homem, no momento em que atiraram, ele colocou a mão na frente do rosto, e uma das pistolas falhou. Em seguida, se jogou no Rio Paraíba do Sul e nadou até a entrada de Pinheiral, cidade vizinha, onde se escondeu em um bar. Depois, acionou os bombeiros, que o socorreram até o hospital.

O homem contou que saiu da cadeia no ano passado e que tem passagens pela polícia no estado de São Paulo. Segundo ele, os criminosos o confundiram e disseram que ele era integrante de uma facção rival e o levaram para os fundos dos predinhos do bairro. No momento desta publicação, ele estava estável na unidade médica.