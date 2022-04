A Prefeitura de Porto Real, através da Secretaria Municipal de Saúde, SMS, iniciou nesta quinta, 7, o curso de Hotelaria, Higienização e Lavanderia Hospitalar, para gestores e colaboradores das áreas de higienização, hotelaria e lavanderia da área da saúde.

De acordo com a SMS, o curso também vai acontecer no dia 8, das 8h às 17h e será dividido entre duas etapas que serão aplicadas pelas instrutoras da Rede Municipal de Saúde do Município.

Segundo o diretor Administrativo do Hospital Municipal, Fábio Silva, a parte teórica acontecerá no Auditório do Horto Municipal e a parte prática será no Hospital Municipal São Francisco de Assis e na Lavanderia Municipal. Já a subsecretária de saúde, Verônica Machado, explica que o intuito do curso é mostrar que a limpeza das unidades de saúde da rede é fundamental para garantir que microrganismos não se proliferem no ambiente hospitalar.

Além disso, o prefeito Alexandre Serfiotis, destaca que a Comissão de Controle de Infecção/ Núcleo de Segurança do Paciente (CCIH/NSP), iniciará um novo ciclo de aprendizagem com o objetivo de capacitar a equipe da Hotelaria,Higienização e Lavanderia hospitalar com foco a atender as necessidades ambientais, estruturais com o princípio de segurança e biossegurança.

Foto: Fabiano Sabino.