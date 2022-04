Serviço pode ser solicitado via CAU, através do número 156; diretamente na secretaria ou nas Unidades de Guarda Comunitária (UGCs)

Nesta semana uma reunião entre representantes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) e a Light, concessionária de energia elétrica, definiu detalhes sobre como ocorrerá a poda de árvores em Volta Redonda. O serviço, que é realizado na cidade pela Semop, também é feito pela Light, com a retirada de galhos em meio aos fios energizados.

O secretário da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, explicou como a integração entre a Pasta e a concessionária de energia vai facilitar o serviço de poda de árvores.

“Estaremos em contato constante para planejar as futuras podas. A Semop vai fazer a interdição das vias quando a Light nos avisar da necessidade, e a equipe de poda da concessionária vai retirar os galhos que estiverem atrapalhando a iluminação pública, deixando o ‘braço’ dos postes liberados. Além disso, a Semop vai ajudar no recolhimento dos galhos das podas, quando for solicitado pela empresa”, explicou Luiz Henrique.

De acordo com o coordenador da Light, Joelson Matos, as equipes costumam precisam de 15 dias para desligar a energia de um local. “Esse período é suficiente para entrarmos em contato com a Semop e planejar uma poda de forma mais eficiente”, ressaltou.

E esta parceria já começou a render os primeiros resultados. Após a reunião, a Light realizou a poda de uma árvore com galhos embaraçados nos fios e já deixou a iluminação pública livre de galhos, melhorando a segurança da Rua Mereti, no bairro Retiro. Estiveram presentes também na reunião, o subtenente Amauri (Semop); Leonardo Campos e Robson Lucio, ambos técnicos de campo da Light.

As solicitações de poda de árvores podem ser feitas à Central Única de Atendimento (CAU), através do número 156; diretamente na Semop ou nas Unidades de Guarda Comunitária (UGCs).

Fotos: Divulgação- Semop