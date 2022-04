Polícia Militar apreende grande quantidade de armas, em Três Rios

Policiais militares apreenderam no sábado, grande quantidade de armas em uma casa na Rua João Alexandre, no bairro Triângulo, em Três Rios.

Uma denúncia anônima levou os agentes até o local. Foram apreendidas duas pistolas 380, dois revólveres com numeração raspada, cinco carregadores de pistola; mais de 300 munições de diferentes calibres, dois coldres e um caderno com anotações do tráfico.

Uma informação dava conta que um suspeito ligado ao tráfico de drogas no Rio de Janeiro, estaria morando na localidade conhecida como Morro do Ataulfo. Três suspeitos foram encontrados na varanda da casa. Eles disseram aos agentes que estavam prestando um serviço de serralheria para o dono do imóvel e foram liberados.

O responsável pelo armamento não foi localizado. O material foi apreendido e levado para a Delegacia de Polícia, de Três Rios.