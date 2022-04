PRF prende suspeito e apreende armas na Dutra, em Seropédica (RJ)

Policiais rodoviários federais (PRF) prenderam no sábado, dois suspeitos de tráfico de drogas e apreenderam drogas, durante abordagem a um carro Citroën Cactus, no km 207, da Rodovia Presidente Dutra, em Seropédica (RJ).

De acordo com a PRF, no veículo foram encontrados um fuzil calibre 7.62 desmontado e cinco munições do mesmo calibre. Além disso, os policiais encontraram êxtase e anabolizante. Questionados, os suspeitos disseram que alugaram o carro em São Paulo e estariam indo para a Barra da Tijuca, no Rio, curtir a praia.