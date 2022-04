Com a campanha “#Seliga16″, mais de 30 adolescentes já regularizaram situação eleitoral

Em uma semana de ação, mais de 30 jovens já tiraram o título de eleitor, por meio do auxílio do Centro Oportunizar de Volta Redonda. A ação faz parte da campanha “#Seliga16″, que busca incentivar os jovens que completam 16 anos até a próxima eleição, em 02 de outubro de 2022, a emitir o documento. A iniciativa vai até o dia 4 de maio, próximo da data do fechamento do cadastro eleitoral.

Segundo a coordenadora municipal da Juventude, Larissa Garcez, nunca na história do Brasil o número de jovens aptos a votar foi tão baixo – menos menos de 10% no país e em Volta Redonda até o mês de Fevereiro apenas 10% de títulos para o público de 16 e 17 anos foi retirado até o momento. Por isso, é que surgiu a campanha.

“O ‘#Seliga16’ vem para reforçar ações que já existem no país, para conscientizar os jovens de seus direitos democráticos e a importância da sua participação, além de disponibilizar o Centro Oportunizar (Rua 16, nº 245, na Vila Santa Cecília), de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, ou pelo telefone (24) 3339-9661, para tirar dúvidas sobre emissão do título”, disse Larissa, lembrando que o voto só é obrigatório a partir dos 18 anos, mas que o exercício da cidadania começa aos 16, com o voto facultativo que é um direito.

Como emitir o título de eleitor

Para conseguir o título de eleitor, basta acessar o link do TítuloNet: https://cad-app-titulonet.tse.jus.br/titulonet/novoRequerimento até o dia 4 de maio, data do fechamento do cadastro eleitoral. Selecionar a opção “não tenho” na guia “Título de eleitor”; preencher todos os campos indicados com dados pessoais, como nome completo, e-mail, número do RG e local de nascimento.