Adolescente é atropelada, no bairro Laranjal, em Volta Redonda

Uma adolescente, que não teve a idade e nome revelados, foi atropelada na manhã desta segunda-feira, por um carro em frente a Rodoviária Prefeito Francisco Torres, no bairro Laranjal, em Volta Redonda.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu a vítima que foi levada para ao Hospital São João Batista, no bairro São Geraldo, em Volta Redonda.

A vítima sofreu ferimentos leves. A condutora do carro parou e permaneceu no local durante o atendimento da ocorrência. A Guarda Municipal esteve no local e orientou o trânsito que passou a fluiu com morosidade.