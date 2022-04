CSN e sindicato se reúnem virtualmente

A CSN e o Sindicato dos Metalúrgicos se reuniram virtualmente nesta segunda-feira (11) para a apresentação da pauta de reivindicações para o acordo coletivo 2022-2023. Outra discussão foi programada para a quinta-feira (14). Na proposta que apresentou, o sindicato reivindica a reposição do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acumulado no período de 1º de maio de 2020 a 30 de abril de 2022. Quer, ainda, uma bonificação de 1,62 salário, em razão da não concessão de reajustes pela empresa nos últimos dois anos.

Outra reivindicação é de R$ 800 de cartão-alimentação, com cargas extras em novembro e dezembro, assim como melhoria dos planos de saúde e odontológico. Também foi incluído na Pauta o pagamento de PPR (Programa de Participação nos Resultados) com base no lucro líquido, no mesmo percentual de 25% distribuído aos acionistas da empresa.

PauseUnmute

Loaded: 100.00%

Fullscreen

REAJUSTE SALARIAL – A partir de 1º de maio de 2022, com reposição do INPC integral, acumulado no período de 1º de maio de 2020 a 30 de abril de 2022.

– Que a empresa pague um abono correspondente a 1,62 salários, relativos aos 2 (dois) anos que os empregados ficaram sem reajustes.

BANCO DE HORAS – Extinção do banco de horas, com o pagamento de todas as horas extras, laboradas no período de apuração ao mês correspondente, acrescidos dos adicionais previstos no Acordo Coletivo vigente.

– Que todas as horas extras lançadas no banco de horas e que foram compensadas pelos empregados, sejam indenizadas com o adicional de 50% conforme legislação, ou seja para cada hora trabalhada, a empresa deverá considerar uma hora e meia.

REAJUSTE NO VALOR DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO – Reajustar o valor do cartão alimentação para R$ 800,00

– Conceder cargas extras em Novembro e Dezembro de 2022.

MELHORAR O PLANO ODONTOLOGICO – Que a CSN subsidie totalmente o custo, sem participação do empregado;

– Ampliar os convênios com outras clinicas dentarias.

MELHORAR QUALIDADE DO PLANO DE SAÚDE – Conceder o plano de saúde a todos os empregados e dependentes, com abrangência nacional, nos mesmos moldes praticados pelo Seguro Bradesco.

– Manter o plano de saúde, a todos que se aposentar pela empresa e que estavam ativos em 1993.

– Não cobrar fator moderador.

– A CSN deverá assumir a sua responsabilidade (como contratante), na fluidez do plano ao atendimento aos empregados e dependentes, uma vez que hoje é o Sindicato quem intermedia todos os problemas relacionados ao plano de saúde junto à Operadora.

PPR

– Que a CSN implante novamente o Programa de Participação nos Resultados – PPR, já para o exercício de 2022, uma vez que estamos em abril e até o presente momento o Programa não foi implantado, deixando assim, de substituir por abono.

– Que estabeleça as avaliações de metas e critérios objetivos (mensal ou trimestral), que deverão ser previamente discutidas com os empregados e Sindicato Profissional.

– Efetuar o pagamento do PPR 2021 com base no lucro líquido, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), assim como foi distribuído aos acionistas da empresa.

– Que a empresa efetue o pagamento do PPR 2021 até 30 de abril de 2022. Foco Regional