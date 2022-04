Hemonúcleo de Barra Mansa inicia ação em alusão à Páscoa

Objetivo é incentivar doações que antecedem o feriado

O Hemonúcleo de Barra Mansa iniciou nesta segunda-feira, 11, uma ação em alusão ao período da Páscoa para incentivar a população a doar sangue. Quem contribuir com a unidade doando sangue ganhará chocolates. A ação acontecerá até a próxima quarta-feira, 13.

Segundo a coordenadora do Hemonúcleo, Thaís Mendes, é importante a contribuição, principalmente em períodos de feriados. “Atendemos uma grande demanda e com as viagens e descuidos nos feriados, temos um aumento considerável na utilização das bolsas, sendo de extrema importância a contribuição de todos os moradores, não só de Barra Mansa, mas das cidades vizinhas”, revelou, destacando a ideia da ação.

“Todos os meses procuramos fazer uma ação para atrair mais doadores. Nesta semana terá um docinho simbólico, porém muito especial, nada mais do que uma forma de celebrar o momento e agradecer ainda mais aos nossos voluntários”.

O morador da cidade, Weverton Nery, é doador há 16 anos e fez questão de ser um dos primeiros a chegar. “Sou um doador regular e faço questão de duas vezes ao ano doar. E é uma satisfação enorme saber que estamos ajudando o próximo”.

O Hemonúcleo de Barra Mansa fica na Rua Pinto Ribeiro, n° 205, no Centro – anexo à Santa Casa de Misericórdia. Os doadores estão autorizados a utilizarem o estacionamento da Secretaria de Assistência Social, localizado próximo ao local, na Rua Oscar da Silva Marins, n° 155. Foto: Felipe Vieira