Páscoa: Toca do Coelho em Volta Redonda atrai mais de 2,4 mil crianças

Em seus primeiros dias de funcionamento, espaço na Praça Brasil promoveu encontro com coelhinhos e a distribuição de chocolates

Em seus primeiros dias de funcionamento, a Toca do Coelho na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, atraiu 2.434 crianças. O projeto de autoria do Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) marca a celebração da Páscoa em Volta Redonda, com direito a encontro com coelhinhos e a distribuição gratuita de chocolates para os pequenos. A atração é aberta ao público e segue até o próximo domingo, dia 17.

Durante a visita, aberta das 14h às 22h, as famílias podem tirar fotos com um casal de coelhos da Páscoa e celebrar a data de uma forma lúdica.

Adriana Maria de Bem Cardoso estava com a filha Claudilene de Bem Cardoso e os netos Miguel, de oito meses, e Milena, de 4 anos, além da menina Emanuele, de 11 anos, a família foi a primeira da fila para conhecer a Toca do Coelho. Ela disse que é frequentadora assídua das festas na Praça Brasil, tanto a Toca do Coelho quanto a Casa do Papai Noel.

“Agora, trago os netos, mas minha filha, que hoje tem 23 anos, curtiu muito quando criança ainda. É uma festa democrática e muito divertida para as crianças. Traz o espírito da Páscoa com leveza e alegria”, falou Adriana, que é moradora do bairro Roma.

Miguel Henrique, de 4 anos, estava com o padrinho Antônio Rubens de Souza, explorando os arredores da Toca do Coelho e posando para fotos ao lado dos gigantes bichos de pelúcia que enfeitam a Praça Brasil.

“Deixamos a mamãe na fila para poder entrar na toca e viemos ver todos os bichinhos de perto”, disse o menino, que mora com a família no Coqueiros.

O coordenador do projeto, o diretor-executivo do Saae-VR, Paulo Cezar de Souza, o PC, lembrou que a festa é para toda a família e para as crianças viverem um momento de fantasia.

“Serão distribuídas até mil senhas por dia e a expectativa é distribuirmos chocolate para aproximadamente dez mil crianças até o domingo de Páscoa. A gente espera que todos aproveitem esta festa que é feita com muita dedicação”, destacou PC, agradecendo ao carnavalesco do Bloco da Vida, Paulo Bernardo, responsável pela decoração da festa e que transformou a Praça Brasil numa vila de coelhos para celebrar a Páscoa.

Segundo o prefeito Antonio Francisco Neto, o projeto busca garantir que todas as crianças tenham um momento de alegria.

“Sabemos que o momento é de dificuldade financeira para muitas famílias e esta festa é de graça. Todos podem participar. A abertura já foi um sucesso. O melhor da festa é ver a alegria no rosto das crianças. É Volta Redonda voltando a ser a cidade que todos sonhamos viver um dia”, celebrou Neto.

Programação musical

Durante o funcionamento da Toca do Coelho, haverá apresentações musicais, a primeira será do grupo de percussão Tambores de Aço, da Fundação CSN, nesta quarta-feira, dia 13, às 19h; na quinta, dia 14, Figurótico e Banda prometem embalar os visitantes a partir das 20h. Fotos: Cris Oliveira/Secom PMVR