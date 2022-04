Sala do Microeempreendedor de Barra Mansa tem novo sistema de gestão

Iniciativa foi desenvolvida por meio de parceria entre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e o Sebrae; local vai ganhar nova identidade visual nos próximos meses

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação de Barra Mansa, Bruno Paciello, se reuniu na tarde desta segunda-feira, 11, com a coordenadora do Sebrae-RJ, Paola Tenchini, e a analista do órgão, Nathália Correa. Na pauta do encontro a implantação do novo sistema de gestão da sala de atendimento do MEI (microempreendedor individual), que já está em fase de execução, a elaboração da nova identidade visual do setor, entre outras iniciativas.

Segundo Paciello, a intenção é buscar melhorias constantes para o atendimento aos MEIs. “Nosso serviço é referência na região, mas aprimorar os serviços é sempre importante. Queremos identificar não somente os aspectos positivos, mas também os negativos. Entendemos que dessa maneira conseguimos aglutinar desenvolvimento e ainda tornar a sala do MEI como um ponto de apoio à categoria”, destacou o secretário.

Segundo as integrante do Sebrae, o órgão que é parceiro da Prefeitura, visa fomentar o desenvolvimento, seja através do empreendedorismo individual ou coletivo. “Estamos conhecendo melhor as estruturas da sala do MEI para elaborar o projeto de identificação visual. Também vamos capacitar e qualificar os servidores que estão à frente do atendimento para que desenvolvam possam ajudar na valorização e divulgação das ações empreendedoras que servem de exemplo e estímulo ao surgimento de novos negócios”.

A sala de MEI tem a finalidade de facilitar os processos de abertura de microempresas individuais, regularização e baixa.

Fotos: Chico de Assis