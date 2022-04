Na sexta-feira, 08, busca ativa acontece em unidade de ensino do São Judas Tadeu

A Secretaria de Saúde de Barra Mansa continua realizando a busca ativa por crianças que ainda não se vacinaram contra a Covid-19 nas escolas públicas e particulares do município. Nesta terça-feira, 05, a ação ocorreu na Escola Júlio Branco, no Km 4.

O objetivo é intensificar a imunização do público infantil, com aplicação da primeira dose e agendamento prévio da segunda dose a ser realizado nas unidades de saúde.

Para a imunização, a Secretaria fornece o termo de autorização aos pais ou responsáveis durante reunião de esclarecimentos sobre a importância da vacina. Com o documento preenchido e o cartão de vacinação a dose do imunobiológico foi aplicada. Os pais interessados puderam acompanhar o procedimento.

Na próxima sexta-feira, 08, a busca ativa está programada para ocorrer às 8 horas, na Escola Municipal Nono Reis, no bairro São Judas Tadeu, na Região Leste, e às 13:30 na Escola Municipal Rialto, no distrito de Rialto.

VACINAÇÃO INFANTIL NAS UBS

Nesta quarta-feira, 06, a vacinação pediátrica, primeira e segunda doses, tem prosseguimento nas Unidades Básica de Saúde do município, de 9 às 16 horas. Crianças com 05 anos de idade e aquelas com faixa etária entre 05 e 11 anos com imunossupressão devem ser vacinadas nos seguintes locais: UBS Centro, Paraíso de Cima, Clínica da Família no bairro Vista Alegre, UBS Vila Coringa, UBS São Francisco de Assis, UBS Colônia Santo Antônio (segundas e quartas-feiras) e Pró-Saúde, no UBM (segundas, quartas e quintas-feiras).

Crianças a partir dos 06 anos de idade podem ser vacinadas nas Unidades de Saúde dos bairros: São Luiz, Roselândia, Santa Lúcia( terças e sextas-feiras), Vila Maria, Paraíso de Cima (quartas e quintas-feiras), Vila Elmira, Vale do Paraíba, Siderlândia (segundas, quartas e sextas-feiras), Vila Independência (quartas-feiras), Clínica da Família na Vista Alegre, UBS Centro, Coringa 1, Colônia Santo Antônio, São Francisco de Assis, Vila Principal (sextas-feiras), Santa Rita de Cássia (quintas-feiras), Floriano (terças-feiras), Rialto (terças-feiras), Amparo (sextas-feiras) e Pró-Saúde (segundas- quartas e quintas- feiras).

VACINAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS

Ainda nesta quarta-feira ocorre a vacinação de jovens, adultos e idosos, de 9 às 16 horas, nas Unidades Básicas de Saúde, e de 9 às 20 horas, no PSF do Ano Bom.

Serão aplicadas a primeira dose em jovens a partir dos 12 anos de idade; a segunda dose já agendada, a terceira dose em maiores de 18 anos que tomaram a segunda dose até o dia 06/12 e a quarta dose em maiores de 18 anos, imunossuprimidos, com laudo médico e que tenha tomado a terceira dose até o dia 06/12, e idosos a partir dos 80 anos de idade. Foto: Chico de Assis