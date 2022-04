Evento “Família Animal” da SMMA disponibilizou cães e gatos apreendidos ou vítimas de maus-tratos

Onze gatos e nove cães encontraram novos lares durante o evento “Família Animal” – espaço de adoção da Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal, órgão vinculado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) de Volta Redonda. A feira de adoção ocorreu no sábado (09), no Shopping Park Sul, com apoio do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses), Quatree e administração do shopping. A SPA-VR (Sociedade Protetora dos Animais de Volta Redonda) esteve presente no espaço.

Os cães e gatos que participaram da campanha eram provenientes de acumuladores de animais acompanhados pela SMMA, apreendidos ou vítimas de maus-tratos.

Os adotantes tiveram que apresentar cópia de um documento de identidade, CPF, comprovante de residência, ser maior de 18 anos e assinar um Termo de Adoção Responsável, que orienta sobre bem-estar animal e guarda responsável. Os cães e gatos colocados para adoção foram castrados e os filhotes tiveram a castração garantida pela prefeitura.

Para a castração, o adotante responsável deve apresentar cópias do Termo de Adoção fornecido pelo município e dos documentos pessoais, no dia e hora marcados para o procedimento cirúrgico junto ao CCZ. O agendamento deve ser feito pelo telefone: (24) 3339-4555.

A coordenadora de Proteção e Bem-Estar Animal, Ana Andrade, citou que o espaço foi um sucesso pelo número de adotantes. Os próximos eventos serão anunciados nas redes sociais da Prefeitura de Volta Redonda.

“Tivemos 20 adoções no espaço, número significativo para nós. Cada adotante teve que assinar um termo de responsabilidade, além disso, orientamos quanto à castração e o manejo com os animais. Cada adoção é uma oportunidade desses animais terem uma nova vida com amor e respeito”, disse.

Para doar

As pessoas que desejarem doar animais devem procurar a Coordenadoria de Proteção e Bem Estar Animal na SMMA para se cadastrarem e serem orientadas sobre as exigências legais para participar dos próximos espaços de adoção.

Outras informações podem ser obtidas através do telefone (24) 3350-7123, ou na sede da SMMA, na Avenida Sete de Setembro, nº 7, condomínio A, bairro Aterrado. Fotos cedidas pela SMMA/Secom/PMVR