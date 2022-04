Delegado Edézio Ramos deixa a Delegacia de Volta Redonda

O delegado Edézio Ramos, que estava à frente da Delegacia de Volta redonda, está de saída e será substituído por Luiz Jorge Rodrigues da Silva, que estava respondendo pela delegacia de Piraí. Marcelo Haddad vai comandar a delegacia de Piraí.

A informação é da Secretaria de Estado de Polícia Civil. A mudança foi publicada no boletim interno da Polícia Civil. Edézio Ramos assumiu a titularidade da delegacia de Volta Redonda, no dia 24 de setembro de 2020 (quarta-feira), vindo da delegacia de Alcântara, no Rio de Janeiro.