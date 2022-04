Os agentes da Polícia Civil de Barra do Piraí, comandada pelo Delegado Dr. Rodolfo Atala, receberam uma Moção de Aplausos dada pelo vereador Paulistas dos Pets durante uma seção solene na Casa Legislativa do município.

A equipe recebeu a homenagem por bons serviços prestados à população barrense e por realizar grande prisões no município.

Foto: Julio Araujo