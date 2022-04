Operação é realizada pelas forças de segurança em Paraíba do Sul

Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Militar e Guarda Municipal realizaram nesta quarta-feira, uma operação em para inibir ilícitos e infração de trânsito no km 182, no acesso ao município de Paraíba do Sul.

A operação consistiu em verificar a falta do cinto de segurança, condutores inabilitados e veículo em mau estado de conservação. Alguns veículos foram apreendidos e encaminhados ao Pátio PRF. O evento faz parte do plano de integração entre as forças de segurança da região.

Foram apreendidos quatro veículos, uma motocicleta e ocorreram 37 autos de infração.