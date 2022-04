Polícia Militar prende suspeito de tráfico, em Valença

Agentes do 10º BPM estavam em patrulhamento na tarde de terça-feira, por volta das 16 horas, quando depararam com um suspeito que correu para o interior de sua casa ao avistar a viatura policial, na Rua Antônio Aleixo, no bairro Varginha, em Valença (RJ).

O suspeito já conhecido pela prática de tráfico de drogas tinha deixado a prisão recentemente. Os agentes foram até a entrada da residência, onde o suspeito apareceu na sacada e jogou uma bolsa contendo drogas. No mesmo instante pulou no telhado da casa vizinha e caiu.

Os agentes conseguiram detê-lo nos fundos da casa ao lado. O suspeito foi levado para o Hospital Escola, com várias escoriações em consequência do tombo. Depois foi levado junto com a bolsa contendo drogas para a Delegacia de Polícia, de Valença. Foram apreendidos um tablete de erva seca prensada (maconha), 47 sacolés com pó branco (cocaína) e R$65,00 em espécie.