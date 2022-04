Atividades são realizadas no Parque Aquático Municipal, na Ilha São João, onde também ocorrem as inscrições

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Volta Redonda (SMEL-VR) zerou a fila de espera e abriu 550 novas vagas para quem quiser participar gratuitamente das aulas de natação e de hidroginástica. Podem se inscrever moradores de Volta Redonda e as matrículas são realizadas no Parque Aquático Municipal, na Ilha São João, onde também ocorrem as aulas.

A secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela, conta que a procura foi grande e, após conversa com o prefeito Neto, a secretaria conseguiu reforçar a equipe, acabar com a fila de espera e abrir novas oportunidades. Segundo ela, essas duas modalidades são muitos importantes para a saúde e bem-estar da população.

“A natação é um dos esportes mais completos para o desenvolvimento físico, trabalhando quase todos os músculos do corpo, proporcionando muitos benefícios à saúde. E a hidroginástica é muito procurada pela Melhor Idade, e tem ajudado na melhoria da saúde desse público que é prioridade para o governo municipal”, ressaltou Rose.

Podem participar das aulas de natação, pessoas a partir dos seis anos de idade completos, e para a hidroginástica, a idade mínima é de 18 anos. Para natação, são 50 vagas para adultos, e 100 para o público infantil. A hidroginástica conta com 400 vagas.

As inscrições para as aulas de natação e hidroginástica são feitas no próprio Parque Aquático Municipal às terças, quintas e sextas-feiras, das 8h às 11h e das 13h às 16h.

É necessária apresentação de original e cópia de documento de Identidade, Cadastro de Pessoa Física (CPF), comprovante de vacinação contra a Covid-19, comprovante de residência de Volta Redonda e atestado médico para prática de atividade física, além de uma foto 3X4.

Mais informações pelo telefone: 3339-2480.

Como ser usuário do parque

Para frequentar o Parque Aquático, o morador de Volta Redonda deve ser cadastrado, possuir a carteirinha e estar com o exame médico atualizado. Para quem ainda não for usuário do local, a orientação é fazer o cadastro na secretaria do parque de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, e das 14h às 17h. É necessária apresentação do Documento de Identidade, CPF e comprovante de residência.

O parque tem 11,3 mil m² e conta com três piscinas, sendo uma para lazer, uma infantil e uma olímpica, vestiários e cantina, além da parte administrativa com secretaria, sala de professores e uma para exames médicos.

Foto: divulgação/Secom/PMVR