Uma troca de tiros entre suspeitos policiais militares deixou dois homens mortos no bairro Lambicada, em Angra dos Reis. Eles chegaram a ser socorridos e levados para o Hospital da Japuíba, mas não resistiram aos ferimentos.

No local foram apreendidas uma pistola calibre 9mm, também com o carregador, quatro granadas e uma quantidade de drogas. Segundo os agentes, um veículo blindado foi usado para remover as barricadas instaladas por criminosos, impedindo o acesso de ônibus e caminhões de coleta de lixo, conforme informações recebidas pelo Disque Denúncia (0300 253 1177).

Quando entraram na comunidade, os agentes foram atacados com “intensos disparos de arma de fogo”. Eles revidaram e, quando o confronto terminou, encontraram os suspeitos portando o material apreendido. Foto: Polícia Militar