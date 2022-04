Atividade recreativa teve impacto positivo nas crianças, promovendo a interação entre elas

A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria da Saúde, proporcionou nesta quarta-feira, dia 13, uma oficina de música aos usuários do Centro de Atenção Psicossocial Infantil (Capsi), no bairro Estamparia. Além de ser recreativa, a ação também foi alusiva à Páscoa, com direito à decoração, promovendo efeitos terapêuticos. O cantor Danilo Neves se apresentou aos participantes.

A técnica de saúde mental Maria Estela falou como a atividade tem um impacto positivo nas crianças, promovendo a interação entre elas. “A oficina de música é uma demanda mensal aqui na unidade, que estava paralisada por causa da pandemia. Então, neste momento de avanço da vacinação, quando a maioria das crianças frequentadoras já está vacinada, decidimos voltar com a oficina de música. Aproveitamos o período da Páscoa para fazer um evento temático”, relatou Maria Estela.

A professora de artesanato do Capsi, Carolina Zimmer, foi uma das responsáveis pela montagem da decoração junto com as crianças. “Estamos há um mês realizando alguns trabalhos em sala de aula para o dia de hoje. Os próprios usuários montaram toda a decoração, desde as orelhas de coelhos pintadas até os bichinhos com material de reciclagem”, revelou.

Mãe de duas usuárias que fazem o acompanhamento na unidade, Sinara Pedrosa relatou a felicidade das filhas por participarem do evento. “Elas fazem o acompanhamento há 09 anos no Capsi e adoram todas as professoras, os amigos… Elas me cobram para vir até aqui; é um dos locais preferidos delas”.

O cantor Daniel Neves decidiu se juntar voluntariamente na ação. “Eu participo todas as vezes que posso, sendo um prazer enorme cantar para eles e com eles”, concluiu o cantor. Fotos: Chico de Assis