Betão, ex-jogador do Leão do Sul, morre vítima de um câncer

O ex-jogador, diretor, sócio benemérito, do Barra Mansa Futebol Clube, Roberto Osório, mais conhecido como “Betão”, morreu na manhã desta quinta-feira, vítima de um câncer, no Hospital Santa Maria, em Barra Mansa. O sepultamento ocorreu às 16 horas, na tarde desta quinta-feira, no Cemitério Municipal de Barra Mansa. Abaixo uma nota do Blog do Barra Mansa FC

Nota sobre o falecimento do torcedor e benemérito do Barra Mansa Roberto Osório (Betão)

É com imenso pesar que o blog do Barra Mansa Futebol Clube comunica o falecimento de Roberto Osório da Fonseca (Betão) – ex-atleta, diretor, sócio benemérito, contribuinte e ilustre torcedor do Leão do Sul. Betão se recuperava de um câncer e faleceu na manhã desta quinta-feira (14/4), no Hospital Santa Maria.

Betão prestou muitos serviços ao Barra Mansa. Foi atleta da base na segunda metade da década de 1950. Dedicou-se ao Departamento de Futebol Máster nas décadas de 1970 e 1980 e, também, contribuiu como diretor do clube em várias gestões ao longo das décadas, sempre se apresentando como um grande apaixonado torcedor do Leão do Sul.

O sepultamento do Roberto será às 16h, no Cemitério Municipal de Barra Mansa.

Os torcedores do Barra Mansa se solidarizam com a família e amigos do Roberto Osório da Fonseca. (Blog do Barra Mansa FC)