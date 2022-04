Vando Moreira de Souza, de 38 anos, foi encontrado caído ao lado de uma cama com dois tiros, um no rosto e outro no pescoço, numa fazenda localizada às margens da Rodovia RJ-127, em Vassouras (RJ).

Um perito da Polícia Civil esteve no local e o corpo foi removido pelo Rabecão do Corpo de Bombeiros para o Instituto Médico Legal (IML).

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia, de Vassouras. A polícia ainda não conseguiu arrolar testemunhas.