Policiais civis da 100ª Delegacia de Polícia cumpriram mandados de prisão e de busca e apreensão na terça-feira, dia 12, contra dois suspeitos que teriam participado de ataques contra uma empresa de internet, em Porto Real.

Os dois homens teriam participado do incêndio e a destruição do veículo utilizado pela companhia. Um dos presos é morador do bairro São José, em Porto Real. O outro mandado foi cumprido contra um suspeito residente em Volta Redonda. Policiais civis da 93ª Delegacia de Volta Redonda deram apoio aos agentes de Porto Real.

Segundo policiais civis, os homens integram uma facção criminosa que cobrava valores indevidos para permitir que as empresas de internet pudessem prestar serviços na região. As equipes apreenderam 185 pinos de cocaína, roupas camufladas, telefones celulares e o veículo utilizado no crime, ocorrido em 2021. Após cruzamento de dados do setor de inteligência da delegacia.