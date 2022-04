PRF flagra condutor com veículo com registro de roubo, em Barra Mansa

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) estava em trabalho de fiscalização durante “Operação Semana Santa”, por volta das 13h30min, desta sexta-feira, quando abordou um veículo VW Virtus AF, ostentando placa do Rio de Janeiro (RJ), no km 287, da Rodovia Presidente Dutra, no Posto da PRF, no distrito de Floriano, em Barra Mansa.

O veículo era conduzido por um homem, de 30 anos, que informou que havia comprado o veículo há 15 dias, em uma agência de veículos, em Barra Mansa. Durante fiscalização do veículo de forma minuciosa, foi verificado que havia indícios de adulteração, constatando tratar-se de um clone. O veículo original (abordado naquele momento pela PRF) de mesmo modelo, cor e marca, seria licenciado em Niterói, com registro de roubo no município de São Gonçalo em 17 de fevereiro de 2022.

O homem recebeu voz de prisão por receptação de veículo roubado e a ocorrência encaminhada para a 90ª Delegacia de Polícia, de Barra Mansa, para registro de recuperação de veículo.