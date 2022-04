Relatório do Deip mostra que foram levados mais de dois quilômetros de material somente neste ano

Um levantamento feito pelo Departamento de Iluminação Pública (Deip) da secretaria de Infraestrutura (SMI) de Volta Redonda aponta que, de janeiro a março deste ano, foram furtados mais de dois quilômetros de cabos de energia elétrica utilizados para a iluminação pública. Segundo o departamento, o prejuízo para os cofres públicos é estimado em mais de R$ 22 mil neste período.

Um dos pontos mais atingidos foi a Avenida Radial Leste, onde foram furtados em março deste ano, 300 metros de cabo de 16mm em um trecho que vai do monumento do avião até o 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM), contabilizando R$ 3.189,00 em prejuízo.

“Além disso, no viaduto da Avenida Radial Leste foram levados mil metros de cabos no mês passado, deixando o local sem iluminação. Só neste ponto da cidade o prejuízo foi de mais de R$ 10 mil”, explicou o diretor do Deip, Edmar Borges.

Outros viadutos também foram alvos de criminosos neste ano, como o Nossa Senhora das Graças, que liga a Avenida Amaral Peixoto (Centro) ao bairro Aterrado. Do local foram furtados 100 metros de cabo do lado direito da via, no sentido Aterrado. No Viaduto Álimo Antônio Francisco, no Conforto, as equipes constataram o furto de 600 metros de cabo 16mm. Somadas as ocorrências dos dois viadutos, o prejuízo contabilizado foi de mais de R$ 7 mil.

Ainda de acordo com o relatório feito pelo Deip, foi registrado furto de 100 metros de cabos de iluminação do prédio onde funciona o Bloco da Vida, na Ilha São João.

De acordo com a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), existe a previsão de instalação de câmeras de monitoramento nesses locais. No Viaduto Nossa Senhora das Graças, existem câmeras voltadas para a passarela, que hoje abriga uma galeria de arte.

“As rondas da Guarda Municipal (GMVR) foram intensificadas e já existe uma linha de investigação junto à 93ª DP (Delegacia de Polícia) para se chegar à autoria dos crimes”, explicou o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

A população pode contribuir para que crimes como esse não sejam concretizados. Denúncias podem ser feitas à GMVR, através do número 153, e o 190 da Polícia Militar. Fotos: divulgação/Secom/PMVR