A Polícia Militar apreendeu drogas e trocou tiros com suspeitos de tráfico em Volta Redonda. O fato ocorreu no fim da tarde de sexta-feira (15) no bairro Vila Brasília, e terminou com dois jovens, de 19 e 21 anos, capturados e levados para a delegacia.

Conforme apurado, a guarnição do GAT foi até o bairro para impedir realização eventos não autorizados, como baile funk, e se deparou com quatro pessoas, que teriam atirado contra os agentes. Os policiais revidaram e fizeram três disparos de fuzil e os suspeitos correram, mas dois foram alcançados. Em varredura pelo local, os agentes apreenderam 1007 pinos de cocaína, além de material para endolação.

Já na Rua H, no bairro Cotiara, em Barra Mansa, a PM apreendeu 256 pinos de cocaína, 10 frascos de loló, seis munições calibre 38, um celular e R$ 52. O material estava em uma casa e um jovem de 20 anos foi detido. O irmão dele, segundo a PM, fugiu do local, e não foi alcançado. Foto: PM/Divulgação