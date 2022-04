Em parceria com UniFoa, objetivo é levar serviços integrados para a comunidade

A Prefeitura de Volta Redonda vem desenvolvendo um projeto piloto integrando várias secretarias, autarquias, instituições e organizações da sociedade civil, incluindo o UniFoa (Centro Universitário de Volta Redonda), com o objetivo de atuar em diversas frentes para mudar a qualidade de vida da população. Com foco na saúde, social, manutenção e limpeza, esporte e lazer, entre outras áreas, a primeira região a receber as ações é o bairro Vila Rica-Três Poços, onde, segundo a Coordenadoria Municipal de Prevenção às Drogas (CMPD), possui maior índice de vulnerabilidade.

“Alguns indicadores apresentados pela Secretaria Municipal de Ação Comunitária (SMAC) e Conselho Municipal da Criança e do Adolescente apontaram uma maior incidência de crianças em situação de trabalho infantil, mulheres vítima de violência, pessoas em vulnerabilidade socioeconômica, entre outros problemas, nesta região”, explicou a coordenadora municipal de Prevenção às Drogas, Neuza Jordão.

Com base no levantamento feito, foi criado um comitê gestor com objetivo de promover articulação entre a rede municipal, lideranças do território e o UniFoa, através de reuniões sistemáticas. Um dos recentes encontros aconteceu entre a secretária municipal de Infraestrutura, Poliana Moreira Gama, a coordenadora Neuza Jordão e representantes do UniFoa.

“A universidade vai disponibilizar professores, alunos e equipamentos para realizações de projetos no bairro. Será feito, por exemplo, um estudo sobre como podemos cobrir os córregos que passam pela região, para evitar o mau cheiro próximo à escola do bairro, inibir o descarte de lixo no córrego, reduzir a necessidade de manutenção”, explicou a secretária Poliana.

Parceria

Após articulações com a Fundação Osvaldo Aranha (FOA), mantenedora do UniFoa, através da Pró-Reitoria de Extensão, já foi iniciado também o desenvolvimento de projetos nas áreas de Enfermagem, Nutrição e Engenharias. São ações preventivas que estão sendo integradas para elevar a autoestima da comunidade. A proposta é realizar oficinas, dinâmicas de grupo, jogos educativos, entre outras atividades lúdicas para promover a educação ambiental.

Além da CMPD e da Infraestrutura, também fazem parte do comitê gestor: Secretaria Municipal de Saúde (SMS) – Departamento de Saúde Mental, Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF-FOA) e UBSF Vila Rica-Três Poços; Secretaria Municipal de Estratégia Governamental (GEGOV); Secretaria Municipal de Educação (SME); Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos; Secretaria Municipal de Ação Comunitária (SMAC) – Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) Três Poços; Fundação Beatriz Gama (FBG); Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL); Coordenadoria Municipal da Juventude (CoordJuv); Conselho Tutelar; Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae-VR); além de membros do UniFoa.

“É um projeto muito grande e que vai servir de referência para outras áreas. Com a união de toda a rede da prefeitura e a parceria com o UniFoa, que sempre vem colaborando com o poder público em projetos como esse, acredito que a comunidade só tem a ganhar”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.

Foto: divulgação/Secom/PMVR