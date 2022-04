Campanha de doação de sangue é realizada duas vezes por ano em parceria com atléticas, diretórios e centros acadêmicos

A campanha “Universitário Sangue Bom”, lançada em 2021 pela Coordenadoria Municipal da Juventude (CoordJuv) de Volta Redonda, conta com a parceria das atléticas, diretórios e centros acadêmicos. O objetivo é incentivar a doação de sangue para o Núcleo de Hemoterapia, que funciona no Hospital São João Batista (HSJB) e mobilizar os estudantes a se tornarem doadores periódicos.

Nesta edição, as doações começam no dia 18 de abril, próxima segunda-feira, e segue de acordo com o número de doadores cadastrados. O limite é de 15 pessoas por dia para fazer a doação e o uso da máscara facial permanece obrigatório nas unidades de saúde.

A Guarda Municipal de Volta Redonda também é parceira da ação, garantindo transporte para os universitários que querem participar da campanha. De acordo com o calendário estabelecido com o hemonúcleo, com data e horário marcados, o transporte vai sair dos campi das universidades ou de pontos de encontro previamente combinados com os estudantes.

A coordenadora de Juventude de Volta Redonda, Larissa Garcez, lembrou que a campanha está no calendário oficial do órgão e prevê duas edições ao ano.

“Para participar, entre em contato com as atléticas ou com os diretórios e centros acadêmicos da sua universidade. Doar sangue é um ato de solidariedade”, afirmou Larissa, lembrando que a CoordJuv disponibiliza o whatsapp (24) 99290-3212 para contato em caso de dúvida, e para cadastro de coletivos que queiram aderir à campanha.

A captação no Banco de Sangue do Hospital São João Batista é feita das 7h às 13h, de segunda a sexta-feira. Antes da coleta, todos passam por triagem clínica. E após o procedimento, a equipe separa os hemocomponentes (hemácias, plasma e plaquetas).

Requisitos para ser doador

Pessoas entre 16 e 69 anos (menores de 16 e 17 anos precisam da autorização dos pais ou responsáveis);

Estar em boas condições de saúde (quem apresentar febre, gripe ou outras infecções não deve doar sangue);

Aguardar dois dias se foi vacinado contra a Covid-19 com a vacina CoronaVac;

Aguardar sete dias se foi vacinado contra a Covid-19 com outro imunizante.

Foto: divulgação/Secom/PMVR