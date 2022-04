Uma mulher morreu na tarde de domingo ao ser atingida por um trem da MRS Logística, na passagem de nível da Rua Otacílio Medeiros, no bairro Liberdade, em Paraíba do Sul.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas a mulher morreu no local do atropelamento. A morte por atropelamento provocada por trem no local tem sido constante. O registro foi feito na Delegacia de Polícia, de Paraíba do Sul.