Objetivo é que pautas importantes e urgentes tramitem com mais rapidez e efetividade

De autoria do deputado federal Delegado Antonio Furtado, o Projeto de Resolução nº 11/2022, propõe que a atual nomenclatura da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa, seja alterada para Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa, Aposentado e Pensionista.

Embora pareça uma modificação simples, o parlamentar garantiu que a mudança permitirá que as atribuições da Comissão sejam ampliadas, tratando temas importantes com mais rapidez e efetividade. A concessão do 14º salário e o aumento da margem do empréstimo consignado foram citadas pelo deputado como pautas prioritárias.

Atualmente, segundo Furtado, assuntos voltados para a previdência são abordados pela Comissão de Seguridade Social e Família. Ele explicou que por apresentar uma vasta demanda a ser analisada, com foco em aspectos da saúde, a tramitação das propostas inerentes à garantia de benefícios a aposentados e pensionistas acaba sendo mais demorada.

– Por isso, defendo essa alteração. Há pautas que não podem mais esperar. Percebo claramente que precisamos dar voz e vez a esse público. Vamos arregaçar as mangas e fazer a nossa parte, reivindicando direitos importantes para aposentados e pensionistas. É trabalhando com seriedade e comprometimento, que poderemos honrar essas pessoas que tanto já colaboraram para o crescimento do nosso país – destacou.

Hoje o Brasil contabiliza 37 milhões de pessoas entre aposentados e pensionistas. Desse total, o deputado afirmou que 2/3 recebem apenas um salário mínimo para arcar com suas despesas.

– Estamos diante de uma situação preocupante. Algo precisa ser feito para oferecer qualidade de vida a esse grupo. Muitos passam por dificuldades financeiras. Acredito que priorizando pautas que garantam direitos, que seguem não sendo respeitados, estaremos fazendo justiça e transformando para melhor a vida de milhares de brasileiros – ressaltou.

O deputado ainda chamou atenção para o fato de que nem todo aposentado ou pensionista é idoso, o que demanda a inclusão de temas voltados para esse público em uma Comissão específica.

– Identificar essa necessidade só foi possível com muito diálogo. Tenho orgulho de trabalhar e aprender com membros da sociedade civil que, assim como eu, buscam incessantemente garantir melhorias. Posso citar os militantes Sandro Gonçalves, Milton Dantunes, Felipe Britto e João Adolfo, que levam informações através de vídeos nas redes sociais e esclarecem dúvidas de aposentados e pensionistas. E também os deputados federais Pompeo de Mattos e Ricardo Silva, que já adiantaram que apoiam integralmente essa iniciativa. Como sempre digo, juntos somos mais fortes e com união, vamos conseguir construir um país mais digno e igualitário para todos – concluiu o deputado.