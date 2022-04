O corpo de um homem, de aproximadamente, 40 anos, foi encontrado na tarde desta terça-feira, no Rio Paraíba do Sul, boiando na altura da Avenida Paraíba, no bairro Dom Bosco, em Volta Redonda.

Segundo informações colhidas pelos policiais militares, a vítima teria se afogado ao pular no Paraíba do Sul. Os bombeiros foram até o local e retiraram o corpo do rio e o levaram ao Instituto Médico Legal. O fato foi registrado na delegacia de Volta Redonda.