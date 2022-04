Gerente do tráfico na Boa Sorte, em Barra Mansa, é preso

A Polícia Civil de Barra Mansa prendeu, na manhã desta terça-feira (19), um homem de 27 anos, apontado como gerente do tráfico de drogas na Boa Sorte. Contra ele havia um mandado expedido pela 1ª Vara Criminal da cidade.

De acordo com o delegado Michel Floroschk, que coordenou a ação, a casa do suspeito foi cercada. Ele tentou fugir, mas o local estava cercado.

Depois que o mandado de prisão preventiva foi cumprido, os agentes encontraram na residência, atrás de um sofá, diversas munições de calibres .40, 9mm e 380, além de carregadores de pistola e dinheiro em espécie. Também foi encontrada, de acordo com o delegado, uma “grande quantidade” de crack, o que originou contra o suspeito um auto de prisão em flagrante. (Foto: Polícia Civil)

Foco Regional/Fernando Pedrosa