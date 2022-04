Policiais militares receberam denúncias no início da madrugada desta terça-feira, por volta de 00h30min, sobre um homem (negro) que estaria praticando o tráfico de drogas, na Rua Eduardo Junqueira, no Centro de Barra Mansa (RJ).

Os agentes foram até o local e durante abordagem o suspeito arremessou alto e tentou fugiu do local. Durante revista foram encontrados no bolso da bermuda do suspeito dois pinos de cocaína e R$ 30,00,

No local foram apreendidos 70 pinos de cocaína. O suspeito foi levado para a Delegacia de Polícia, de Barra Mansa. O suspeito foi autuado e preso em flagrante.