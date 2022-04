Melhoria da orientação visual ocorre após um pedido da Prefeitura, garantindo maior segurança no trânsito

A empreiteira responsável pelas obras de asfaltamento da Via Sérgio Braga, em Volta Redonda, reforçou a sinalização do trecho que recebe os serviços. A melhoria ocorre após um pedido da Prefeitura de Volta Redonda, atendendo a solicitação de usuários da rodovia. O objetivo é melhorar a orientação visual de motoristas, ciclistas e pedestres, garantindo maior segurança no trânsito.

Os trabalhos têm ocorrido na altura da Vila Santa Cecília, próximo à passarela da CSN (Companhia Siderúrgica Nacional), após passarem por trechos no Conforto e Ponte Alta.

A via recebe a colocação de um novo asfalto. No total, serão quatro quilômetros em diversos trechos até a Avenida Getúlio Vargas, no Centro. A ação ocorre graças a uma parceria com o Governo do Estado e atenderá mais sete bairros: Vila Santa Cecília, Aterrado, São Luis, São Geraldo, Santa Rita do Zarur, Santa Cruz e Roma. Fotos: Cris Oliveira/Secom PMVR