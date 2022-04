Sindicato recusa proposta apresentada pela CSN

Sindicato dos Metalúrgicos e Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) não chegaram a um consenso no acordo coletivo realizado nesta terça-feira, em São Paulo. A CSN ofereceu 9% de aumento para quem ganha até R$ 3 mil, 8% para quem ganha entre R$ 3 mil e R$ 5 mil e 7% para salários acima de R$ 5 mil.A proposta também incluiu R$ 400 de cartão-alimentação, com duas cargas extras, no valor total de R$ 800 (sendo R$ 400 ainda em abril e o mesmo valor em dezembro), além de um abono de 76% do target (equivalente a 1,9 salário, pois cada funcionário pode receber até 2,5 salário) e R$ 700 no cartão banco de horas.

Uma nova reunião será marcada, mas ainda não tem data marcada.