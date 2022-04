Volta Redonda terá dois projetos de inclusão digital para idosos

Uma das capacitações acontecerá em parceria com a AAP-VR; outra será junto ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos

O prefeito Antonio Francisco Neto assinou nesta segunda-feira (18), um termo de fomento para um projeto de inclusão digital para idosos em Volta Redonda, o E-Idoso. A iniciativa ocorre com o financiamento do Fundo Municipal da Pessoa Idosa (FMDIVR), através de um projeto apresentado pela Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda (AAP-VR) à Fundação Itaú. Outro projeto que também terá início é o de Inclusão Digital de Idosos, conquistado junto à Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa e com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.

As capacitações são gratuitas e destinadas a pessoas com 60 anos ou mais, atendendo moradores de Volta Redonda, Barra do Piraí e Pinheiral. As aulas ocorrerão no Centro Integrado de Saúde e Assistência ao Idoso da APP-VR, na Rua 535, no bairro Nossa Senhora das Graças, auxiliando as pessoas a navegarem na internet, acessar sites, utilizar redes sociais, aplicativos e serviços com segurança.

O prefeito Neto destacou que dar condições aos idosos de terem uma vida ativa e produtiva é um dos compromissos do governo municipal.

“Sem dúvidas, estes projetos garantem a independência dessas pessoas, promovendo uma melhoria na autoestima e na saúde. Os Cras são uma ferramenta importante e que nós queremos ampliar ainda mais. Queremos promover a qualidade de vida dos nossos idosos. Volta Redonda sempre foi uma referência no cuidado com a Melhor Idade e vamos reconquistar este título”, afirmou Neto.

A secretária de Ação Comunitária, Carla Duarte, comentou a importância das atividades após dois anos de pandemia.

“Esses dois anos de isolamento mostraram o quanto a internet e a tecnologia estão presentes em nossas vidas. E os idosos também sofreram com isso. Agora que estamos voltando à normalidade, é importante capacitar a Melhor Idade, promovendo uma ressocialização e integração com o mundo digital”, comentou Carla.

O presidente da AAP-VR, Ubirajara Vaz, destacou a importância de garantir a independência dos idosos.

“Esses projetos buscam garantir a capacitação e a independência de idosos. É uma tentativa também de evitar que essas pessoas sejam vítimas de golpes e saibam utilizar aplicativos e serviços de forma correta”, frisou.

Inclusão Digital de Idosos

Outro projeto que também terá início é o de Inclusão Digital de Idosos, conquistado junto à Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa e com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. O Inclusão Digital de Idosos foi conquistado por meio de uma emenda parlamentar do deputado federal Delegado Antonio Furtado. A previsão é atender aproximadamente 500 idosos.

Através da verba, serão adquiridos 50 novos computadores. O município já conta com atividades inclusivas aos idosos realizadas pela Smac (Secretaria Municipal de Ação Comunitária) nos Cras (Centros de Referência de Assistência Social).

“Eu sou da Comissão de Defesa do Idoso da Câmara. O idoso para mim sempre é, e sempre será, prioridade. Nós estamos enviando 25 computadores para a prefeitura, para serem promovidos cursos nos Cras. E a capacitação dos idosos não pode esperar. Isso vai garantir com que possam ter mais independência, autoestima e saúde”, disse o deputado Delegado Antonio Furtado, informando que enviará verba para a compra de mais 25 computadores.

