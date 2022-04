Alunos de Volta Redonda recebem kits escolares

Mais de 36 mil estudantes da rede pública municipal já estão sendo beneficiados com os materiais nas escolas. Cronograma de entrega segue até maio

Todas as unidades da Rede Municipal de Ensino de Volta Redonda estão recebendo kits escolares. As entregas estão sendo feitas nas escolas, através da Secretaria Municipal de Educação (SME). Mais de 36 mil alunos serão beneficiados, entre Educação Infantil, Especial, Creche, Ensino Fundamental I (1° ao 5º ano), Ensino Fundamental II (6º ao 9º) e EJA (Educação de Jovens e Adultos). O cronograma prevê que a entrega dos kits seja feita até o mês de maio, já que em abril foram programados feriados que encurtaram os dias úteis.

Os kits são divididos em três categorias. Para a Educação Infantil, Especial e Creche eles contém: agenda, caderno de desenho, cola branca, giz de cera, guaches, pincel, massinha de modelar, tesoura sem ponta e cola colorida. Os do Ensino Fundamental I possuem lápis (grafite e de cores), apontadores, borrachas, cinco cadernos (96 folhas), canetinha, duas colas brancas, régua e tesoura sem ponta. Já os do Ensino Fundamental II e EJA contam com lápis (grafite e de cores), três borrachas, dois cadernos (10 matérias), canetas esferográficas, cola branca, conjunto geométrico, canetinha e tesoura sem ponta.

A secretária de Educação, Therezinha Gonçalves, a Tetê, destacou que diante das dificuldades financeiras enfrentadas por muitas famílias, o kit chega para auxiliar os estudantes.

“Queremos promover a igualdade dentro da sala de aula e oferecer um ensino e material de qualidade para os nossos alunos. São três tipos de kits, pensados a partir do Departamento Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação, para atender aos perfis de cada grupo de estudantes; anos iniciais e finais”, comentou Tetê. Fotos: Divulgação/Secom PMVR