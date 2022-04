Criança baleada na cabeça morre no Hospital Santa Cecília

O menino João Henrique Souza Estaneck, de 8 anos, morreu nesta quarta-feira, no Hospital Santa Cecília, onde estava internado na UTI Pediátrica, do Hospital Santa Cecília, em Volta Redonda.

O menino foi baleado quando entrava no carro do pai, um Honda Civic, na noite do último dia 2, na Rua Sargento Paulo Moreira, no bairro Volta Grande III, em Volta Redonda. João levou um tiro na cabeça, à exemplo do pai. O pai de João Henrique morreu no último dia 10 no Hospital São João Batista.

Abatida, a mãe do menino que estava grávida perdeu o bebê de sete meses. A Polícia Civil ainda não tem pistas dos criminosos. O crime foi gravado por câmeras de segurança. Segundo o novo delegado que assumiu esta semana a 93ª DP, o caso está sendo investigado.