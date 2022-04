Agentes da delegacia de Barra do Piraí cumpriram, no início da tarde desta quarta-feira (20), um mandado de prisão preventiva contra um homem de 33 anos pelo crime de associação ao tráfico. A prisão ocorreu no Centro da cidade.

O suspeito é apontado como integrante importante de uma facção criminosa do Rio de Janeiro que tenta se instalar no interior do estado. Ele vai ser encaminhado ao sistema prisional do estado. (Foto: Polícia Civil)