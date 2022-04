Polícia Militar apreende drogas no bairro Cotiara, em Barra Mansa (RJ)

Policiais militares apreenderam na manhã desta quarta-feira várias drogas numa área de mata da Rua José Hipólito, no bairro Cotiara, em Barra Mansa. A apreensão ocorreu um dia depois do assassinato de Emilton Gomes de Souza, o “Playboy”, de 49 anos.

Uma denúncia anônima levou os agentes até o local. Foram apreendidos 150 embalagens com maconha, cerca de dois mil pinos para acondicionar cocaína e duas balanças de precisão. A droga teria sido escondida no local por ordem do chefe do tráfico, segundo apuraram os policiais, por temer que a Polícia Militar aumentasse a presença no bairro depois do homicídio de Emilton Gomes de Souza, o “Playboy”, de 49 anos. Foto: Polícia Militar