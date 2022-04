De quinta a domingo, doses serão aplicadas nos shoppings Sider e Park Sul, e também na UBSF Vila Mury

Neste feriado prolongado de Tiradentes, o plantão de vacinação contra a Covid-19 e Influenza (gripe) será mantido pela Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

De 21 a 24 de abril, de quinta-feira a domingo, as doses dos imunizantes serão aplicadas nos shoppings Sider e Park Sul, e também na UBSF Vila Mury – com atendimento para casos suspeitos de Covid-19. As demais unidades básicas de saúde (UBSs e UBSFs) estarão fechadas em virtude do feriado. O funcionamento de todas as 46 unidades básicas será retomado na segunda-feira (25).

A rede de urgência e emergência – hospital São João Batista (HSJB), Dr. Munir Rafful (Hospital do Retiro), Nelson Gonçalves (antigo Cais Aterrado), UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) Santo Agostinho e Serviço de Pronto Atendimento (Cais Conforto) – seguirá funcionando ininterruptamente todos os dias.

Vacinação contra a gripe

A primeira etapa da campanha nacional contra a gripe vai até o dia 2 de maio e é recomendada para idosos a partir de 60 anos e profissionais de saúde – em atividade, seja na rede pública ou privada. A medida vale também para profissionais que moram em outro município e trabalham em Volta Redonda.

Horários de aplicação das vacinas

De quinta-feira a domingo, a aplicação de doses na UBSF Vila Mury é das 07h às 19h.

No Sider Shopping, o horário de atendimento para vacinação na quinta e no domingo é das 14h às 20h. Já na sexta-feira e no sábado das 09h às 20h.

No shopping Park Sul, as doses serão aplicadas das 9h às 20h, todos os dias.

Documentos

Os profissionais de saúde deverão apresentar os seguintes documentos: caderneta de vacinas, comprovante de atuação no serviço de saúde, CPF ou cartão SUS.

Já adultos e idosos, o cartão de vacinação Covid, CPF ou cartão SUS. As crianças de 5 a 11 anos deverão estar acompanhadas dos pais ou responsáveis legais, que deverão apresentar a caderneta de vacinas, cartão SUS ou CPF.

Confira abaixo o cronograma de vacinação contra a Covid-19 neste feriado:

Infantil:

1ª DOSE

Crianças de 5 a 11 anos estão recebendo a 1ª dose da vacina pediátrica contra a Covid-19;

2ª DOSE

Crianças vacinadas com a primeira dose da CoronaVac há 28 dias ou mais, e também as vacinadas com a primeira dose da Pfizer até 19/02/2022.

Adulto:

1ª DOSE

Para quem não se vacinou, acima de 12 anos;

2ª DOSE

Para quem tomou a 1ª dose com mais de 21 dias, acima de 12 anos;

Segunda dose da Janssen após dois meses da dose única;

3ª DOSE

Para pessoas acima de 18 anos que receberam a segunda dose até 14/01/2022;

4ª DOSE

Idosos de 70 anos ou mais e pessoas acima de 18 anos, imunossuprimidas, diabéticas ou com obesidade grau 3, que tenham recebido a 3ª dose até 14/12/2021.

Testagem para Covid-19

Aos fins de semana e feriados, os testes para detecção da Covid-19 são realizados na UBSF Vila Mury, das 8h às 18h30. Pessoas com sintomas gripais leves devem procurar atendimento no local.

Os testes disponíveis para detecção da Covid-19 na rede pública são os de antígeno e RT-PCR. Vale ressaltar que os atendimentos emergenciais continuam sendo feitos nas unidades de referência. Foto: Geraldo Gonçalves- Secom/PMVR