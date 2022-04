Homem é assaltado e fica sem a moto, no bairro Retiro

Dois criminosos, em uma moto, assaltaram na noite de quarta-feira, um motociclista, de 26 anos, no momento em que ele estacionava na Rua das Roseiras, no bairro Retiro, em Volta Redonda.

A vítima que mora no bairro Siderlândia, teve a moto RIP-8E92 roubado no assalto. A vítima disse que o carona, aparentando ter 20 anos, desceu do veículo, apontou uma arma de fogo para ele e disse: “Perdeu, passa a moto e desce”. Em seguida, fugiu no veículo.

No local há câmeras de segurança e as imagens podem ajudar a polícia a chegar aos criminosos. Foto: Arquivo pessoal