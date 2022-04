Homem é preso por furto de fio de cobre, no bairro Vila Santa Cecília

Um homem, de 53 anos, foi preso na tarde de quarta-feira, após ser flagrado furtando fio de cobre ao lado do Recreio do Trabalhador, ao lado do Colégio Macedo Soares, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda.

Policiais militares foram informados e ao chegar ao local indicado fizeram um cerco. Com a chegada da viatura policial, o suspeito tentou se esconder dentro de um armário, mas foi preso. Com ele foram apreendidos aproximadamente 200 metros de fio de cobre, um alicate, uma faca e uma mochila.

Ele foi preso e levado para a Delegacia de Polícia, onde foi feito a ocorrência policial.