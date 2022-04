Sub-20 do Barra Mansa diante do Pérolas Negras – Foto: BMFC (divulgação)

Na tarde desta quinta-feira (21/4), o sub-20 do Barra Mansa Futebol Clube foi derrotado pelo placar de 3 a 1 para o time do Pérolas Negras, em jogo válido pela terceira rodada da Copa Jajá. Com o resultado, as duas equipes avançaram para a fase semifinal do torneio.

Atuando no Estádio Leão do Sul, o jogo começou com o Pérolas Negras fazendo a primeira jogada ofensiva, mas foi o Barra Mansa que, aos 2 minutos, realizou a primeira finalização. Aos 9, o Leão fez boa jogada com Pará pelo meio e, de longe, arriscou um chute rasteiro, obrigando o goleiro a fazer boa defesa. Aos 15, foi a vez do Pérolas ter a melhor oportunidade do primeiro tempo, quando a bola foi cruzada na área e o atacante cabeceou no travessão. Aos 38, Pará fez boa jogada pela direita e chutou de fora da área para defesa do arqueiro do Pérolas. Aos 39, Giva recebeu livre e chutou por cobertura na saída do goleiro, mas a bola foi por cima do gol. Placar final da primeira etapa: 0 a 0.

O segundo tempo começou avassalador para o Pérolas Negras. Aos 3, em escanteio cobrado bem fechado, a defesa do Leão não conseguiu tirar e a bola sobrou para o zagueiro Sebastian fazer o primeiro gol do Pérolas. Aos 5, o time resendense faz boa cobrança de falta na área e Caio Henrique cabeceou para dentro do gol, ampliando para 2 a 0. Aos 35, foi a vez de Peutrick fazer boa cobrança de falta na área e o zagueiro Júlio Vitor cabecear encobrindo o goleiro adversário e diminuindo para 2 a 1. Aos 39, em falta frontal na entrada da área, Maikinho realizou ótima cobrança ao colocar a bola no travessão e quase empatar para o Leão. Aos 42, Benítez fez boa jogada pela direita e cruzou rasteiro, mas o zagueiro Celso do Barra Mansa acabou desviando contra o próprio gol. Placar final da partida: 3 a 1 para o Pérolas.

Com o resultado, o sub-20 do Barra Mansa terminou a fase de classificação em primeiro lugar do Grupo A e vai encarar a equipe do Atlético Real na fase semifinal da Copa Jajá. O Pérolas Negras terminou em primeiro lugar do Grupo B e enfrentará o Boa Vista na próxima fase.

Ficha técnica do jogo:

21/4/2022 | Barra Mansa 1×3 Pérolas Negras

Copa Jajá | Local: Estádio Leão do Sul | Gols: Sebastian (PN), Caio Henrique (PN), Júlio Vitor (BM) e Celso (BM/contra) | Barra Mansa: Marcelo; Vianna, Caio Joberto (Celso), Julio Vitor e Valim; Luizinho, Lucca (Peutrick) e Maikinho; Dudu (MT), Giva (Andrey) e Pará. Téc. Daniel Martins.

# Jogos da segunda rodada (16/4):

Paraíba do Sul 0x0 Boa Vista

Renascendo 2×4 Atlético Real

Barra Mansa 1×3 Pérolas Negras

# Classificação da Copa Jajá:

Grupo A: 1º. Barra Mansa (6 pontos; saldo de +3); 2º. Atlético Real (6 pontos; saldo de +2); 3º. Paraíba do Sul (2).

Grupo B: 1º. Pérolas Negras (6 pontos); 2º. Boa Vista (4 pontos); 3º. Renascendo (1).

# Estatísticas do Barra Mansa na Copa Jajá:

Artilharia: Pará (2 gols), Vianna, Pedro Santos, Giva, Júlio Vitor (1 gol).

Assistências: Giva, Pará, Dudu e Peutrick (1).