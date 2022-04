Participantes do programa da prefeitura foram capacitadas em relação a temas como comportamento abusivo e assédio no ambiente de trabalho

A equipe técnica do CEAM (Centro Especializado de Atendimento à Mulher), da Secretaria de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH) de Volta Redonda, promoveu na última semana, palestra e atividades com as alunas do programa “Mulheres Mãos à Obra”, da secretaria. A capacitação aconteceu no Centro de Qualificação Profissional (CQP), no bairro Aero Clube, e o tema abordado foi ‘Relacionamento Interpessoal. Participaram a psicóloga Vanilda Azevedo Coutinho e a assistente social Helenice Morais Salles, ambas da equipe técnica do CEAM.

Durante o encontro, as profissionais do CEAM fizeram a leitura de um texto e apontaram como identificar relações abusivas e de assédio no ambiente de trabalho, que são consideradas atitudes criminosas punidas por leis. A psicóloga Vanilda Coutinho explicou que as atividades fazem parte do projeto “CEAM Divulga”.

“O tema Relação Interpessoal foi escolhido para proporcionar informações às mulheres dos cursos da Construção Civil, que serão formadas e vão entrar em um novo ambiente de trabalho. Elas foram orientadas com conhecimentos sobre comportamentos e atitudes que afetam de forma não saudável o relacionamento, o convívio neste novo ambiente de trabalho. Elas tiveram acesso ao conteúdo de relações abusivas, relacionamento de gênero, assédio moral no trabalho. A violência, o assédio moral são crimes previstos na Lei Maria da Penha e na Lei do Assédio”, disse.

A psicóloga acrescentou que o objetivo é o fortalecimento dessas mulheres com conhecimentos para enfrentar e se proteger diante desta nova realidade profissional que farão parte, e com as novas oportunidades de mercado que se abrem para elas. As atividades foram programadas com as turmas dos cursos noturnos no CQP.

Para quem se interessou sobre o programa, o CEAM funciona na sede da Secretaria da Mulher e Direitos Humanos (SMDH), na Rua Antônio Barreiros, nº 232, Nossa Senhora das Graças, Volta Redonda. O telefone para contato é 3339-9520. O CEAM oferece assistência jurídica, social e psicológica à mulher vítima de violência doméstica. Fotos: divulgação/Secom/PMVR